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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 83 yaşındaki Murat Ekiz ile 81 yaşındaki eşi Naciye Ekiz, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. angının Ekiz çiftinin sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:19
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        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
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        Muğla'da yürekleri yakan olay Fethiye ilçesinin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİNE BİLDİRDİLER

        DHA'daki habere göre alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren itfaiye ekipleri Murat Ekiz (83) ile eşi Naciye Ekiz'in (81) cansız bedenlerine ulaştı.

        SAHUR YAPIP YATMIŞLAR

        Yangının Ekiz çiftinin, sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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