Ordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden ve bahçesinden kamyonlarca atık çıkarıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, çevreye yayılan kötü koku üzerine belediye ekiplerinin inceleme yaptığı evden ve bahçesinden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan 69 yaşındaki A.Ü'nün uzun süredir biriktirdiği belirlenen atıklar, iş makineleri ve temizlik personelinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla temizlendi. Çalışmaların ardından evde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

KÖTÜ KOKU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evden çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine zabıta ekipleri adrese sevk edildi.

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Yapılan incelemede, 69 yaşındaki A.Ü'nün yalnız yaşadığı evinde ve bahçesinde uzun süredir biriktirdiği çok sayıda çöp ve atık bulunduğu belirlendi.

6 SAATTE 20 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Zabıta ve polis ekiplerinin eşliğinde başlatılan temizlik çalışmalarına belediye personeli ve iş makineleri katıldı. Ev ve bahçede biriken atıklar ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda evden ve bahçeden toplam 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Temizliğin tamamlanmasının ardından evde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

BAŞKAN TEPE'DEN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli müdahalelerin gecikmeden gerçekleştirildiğini belirtti.

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Özellikle yalnız yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyabilecek kişilerin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Tepe, vatandaşlara çevrelerindeki insanların yaşam koşullarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Tepe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Komşularımızın, yakınlarımızın durumunu takip edelim, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir durumda ilgili kurumlara haber verelim. Bazen zamanında yapılan küçük bir bildirim, hem bir vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hem de çevresindeki insanların sağlığının korunmasını sağlayabilir. Daha duyarlı ve birbirini gözeten bir toplum olduğumuzda bu tür sorunlara çok daha erken müdahale edebiliriz."