Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Ordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden ve bahçesinden kamyonlarca atık çıkarıldı

        Ordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden ve bahçesinden kamyonlarca atık çıkarıldı

        Ordu'da çevreye yayılan kötü koku üzerine harekete geçen belediye ekipleri, 69 yaşındaki kişinin yalnız yaşadığı ev ve bahçesinde çöp yığınlarıyla karşılaştı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasında evden ve bahçeden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 19:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evden 20 kamyon çöp çıktı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, çevreye yayılan kötü koku üzerine belediye ekiplerinin inceleme yaptığı evden ve bahçesinden 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan 69 yaşındaki A.Ü'nün uzun süredir biriktirdiği belirlenen atıklar, iş makineleri ve temizlik personelinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla temizlendi. Çalışmaların ardından evde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

        KÖTÜ KOKU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

        Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evden çevreye kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine zabıta ekipleri adrese sevk edildi.

        REKLAM

        Yapılan incelemede, 69 yaşındaki A.Ü'nün yalnız yaşadığı evinde ve bahçesinde uzun süredir biriktirdiği çok sayıda çöp ve atık bulunduğu belirlendi.

        6 SAATTE 20 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

        Zabıta ve polis ekiplerinin eşliğinde başlatılan temizlik çalışmalarına belediye personeli ve iş makineleri katıldı. Ev ve bahçede biriken atıklar ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

        Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda evden ve bahçeden toplam 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Temizliğin tamamlanmasının ardından evde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

        BAŞKAN TEPE'DEN DUYARLILIK ÇAĞRISI

        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli müdahalelerin gecikmeden gerçekleştirildiğini belirtti.

        REKLAM

        Özellikle yalnız yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyabilecek kişilerin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Tepe, vatandaşlara çevrelerindeki insanların yaşam koşullarına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

        Tepe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Komşularımızın, yakınlarımızın durumunu takip edelim, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir durumda ilgili kurumlara haber verelim. Bazen zamanında yapılan küçük bir bildirim, hem bir vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hem de çevresindeki insanların sağlığının korunmasını sağlayabilir. Daha duyarlı ve birbirini gözeten bir toplum olduğumuzda bu tür sorunlara çok daha erken müdahale edebiliriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Altınordu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi!
        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi!
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü