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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi! "Tek bir forma bile alamadık"

        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi! "Tek bir forma bile alamadık"

        Lionel Messi'nin milli takıma veda maçında Arjantin ile karşılaşan Benin'de teknik direktör Gernot Rohr, mücadele sonrası Arjantinlilere tepki gösterdi. Messi ile fotoğraf çektirmek isteyen oyuncularına izin verilmediğini belirten Rohr, "Arjantinliler oyuncularımıza hiçbir şey vermedi, Messi ile bir fotoğraf bile. Forma değiştirmek istedik ama tek bir forma bile alamadık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:56 Güncelleme:
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        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi!

        Benin Mili Takımı'nın teknik direktör Gernot Rohr, Arjantin'le oynadıkları Lionel Messi'nin veda maçında yaşananlar için Arjantinlilere sitemde bulundu.

        RMC Sport'a konuşan Rohr, Arjantin maçının ardından oyuncularına forma değişimi ve fotoğraf çekimi için izin verilmediğini, birçok oyuncusunun bu durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

        Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr
        Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr

        "TEK BİR FORMA BİLE ALAMADIK"

        Arjantinli futbolcuların Beninli futbolcuları yeterince umursamadığından yakınan Rohr, yaşananları şu sözlerle anlattı:

        "Oyuncularım her şeyi denedi ama hiçbir girişim sonuç vermedi. Arjantinliler oyuncularımıza hiçbir şey vermedi, Messi ile bir fotoğraf bile. Forma değiştirmek istedik ama tek bir forma bile alamadık. Oyuncuların bulunduğu koridora girmemize dahi izin vermediler. Güvenlik görevlileri herkesi geri çeviriyordu. Oyuncularımız, Arjantinli futbolcularla forma değiştirme umuduyla ellerinde kendi formalarıyla geliyordu."

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        #messi
        #Benin
        #Arjantin
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