A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta: Hedef A Ligi'nde kalmak!

ULUSLAR LİGİ'NDE FORMAT

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026 yılının kasım ayında sona erecek ve çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan lig aşamasının ardından A Ligi'nde gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımlar, 2027 yılının mart ayındaki çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak. İki maç sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip, UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

​​​​​​​Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve en iyi dereceye sahip iki takım A Ligi'nde kalacak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve en kötü dereceye sahip iki takım ile gruplarını dördüncü sırada tamamlayan ve en iyi dereceye sahip iki takım, B Ligi'nden gelen dört grup ikincisiyle A/B Ligi play-off maçlarına çıkacak. Gruplarını dördüncü sırada tamamlayan ve en kötü dereceye sahip iki takım, B Ligi'ne düşecek.