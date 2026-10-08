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        Galatasaray'da Wilfried Singo gerçeği!

        Galatasaray'da Wilfried Singo, geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamıyor... Kulüp doktoru Yener İnce, Fildişi Sahilli yıldız için "Kronik bir sakatlığı yok" açıklaması yaparken; G.Saray'da 404 günü tamamlayan 25 yaşındaki oyuncu, bunun 118'ini sakat geçirdi...

        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Galatasaray, 2025 yazında Monaco'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Wilfried Singo'da istediğini alamadı.

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        MAÇ KAÇIRMA ORANI %29.21

        Sarı-kırmızılılarda 404 günün 118'ini sakat geçiren 25 yaşındaki futbolcunun, süreç boyunca maç kaçırma oranı ise %29.21 oldu.

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        3 MAÇTAN 1'İNDE KADRODA YOK!

        Fildişi Sahilli sağ bek, bu oranla G.Saray'da geçirdiği sürede hemen hemen 3 maçtan 1'ini kaçırmış oldu.

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        6 Ekim'de son sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Wilfried Singo'yla ilgili kulüp doktoru Yener İnce, son detayları aktarmış ve kronik bir sakatlığının olmadığını dile getirmişti.

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        KULÜP DOKTORU YENER İNCE NE DEMİŞTİ?

        Kulüp doktoru İnce, "Bizim Wilfried Singo diye bir oyuncumuz var. Oyuncumuz transfer olurken herhangi bir sakatlığı ya da kronik bir sakatlığı yoktu! Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Singo'nun kronik bir sakatlığı yok.

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        "SAKATLIĞININ GEÇEN SENEKİYLE ALAKASI YOK"

        Geçen sene sol arka adalesinde çok ciddi bir sakatlık oldu. Bu sene ise sağ arka adalesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını söyledi. Biz MR çektik ve oyuncunun sağ arka adalesinde geniş bir kanama alanı gördük. Tedavisine başladık. Singo ile ilgili, milli takım arası olduğu için mi bilmiyorum ama oyuncu üzerinden köpürtülen bir algı oluştu. Elbette kaçırdığı maçların farkındayız ancak oyuncu, geçen seneki sakatlığıyla ilgisi olmayan bir sakatlık yaşadı. Oyuncunun kronik sakatlığı varmış gibi algılanmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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        Galatasaray'da şu ana kadar 31 maçta süre alan Singo, 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.598 dakika sahada kaldı.

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        EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN 3. OYUNCU

        Singo, Galatasaray tarihinde Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun ardından en çok bonservis bedeli ödenen oyuncu konumunda bulunuyor.

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        Sarı-kırmızılılar 2025 yılında Ligue 1 temsilcisi Monaco'ya 30.77 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satış kârından %10 pay ödeyeceğini açıklamıştı.

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        4.8 MİLYON EURO KAZANIYOR

        Galatasaray'la 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki sağ bek, yıllık 4.8 milyon Euro net maaş kazanıyor.

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        #galatasaray
        #Yener İnce
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