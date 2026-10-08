AK Parti ve DEM Parti, Mecliste kurulacak komisyonun yapısını görüştü

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de AK Parti ve DEM Parti heyetleri arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda, sürecin mevcut durumu ve Mecliste kurulması planlanan İzleme ve İrtibat Komisyonunun yapısı ele alındı.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, AK Parti heyeti, komisyonun üye sayısına ilişkin değerlendirmelerini DEM Parti heyetiyle paylaştı. Görüşmede 15, 17 ve 20 üyeli komisyon seçeneklerinin gündeme geldiği öğrenildi.

AK PARTİ VE DEM PARTİ HEYETLERİ BİR ARAYA GELDİ

TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti ve DEM Parti temsilcileri bir araya geldi.

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Görüşmeye AK Parti'den Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Grup Başkanı Abdullah Güler katıldı.

DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ele alındı.

Heyetler, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ardından izlenecek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İZLEME KOMİSYONUNUN ÜYE SAYISI GÜNDEMDE

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de TBMM bünyesinde kurulması planlanan İzleme ve İrtibat Komisyonu oldu.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre AK Parti heyeti, komisyonun üye sayısı ve yapısına ilişkin görüşlerini DEM Parti temsilcilerine iletti.

AK Parti'nin, yeni kurulacak İzleme Komisyonunun mevcut Süreç Komisyonundan daha az üyeyle oluşturulması gerektiği yönündeki değerlendirmesini paylaştığı öğrenildi.

15, 17 VE 20 ÜYELİ SEÇENEKLER MASADA

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre İzleme ve İrtibat Komisyonunun 15, 17 veya 20 üyeden oluşması üzerinde duruluyor.

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Komisyonun kaç üyeden oluşacağına ilişkin henüz kesin bir karar verilmezken, farklı seçeneklerin siyasi partiler arasında değerlendirilmesi bekleniyor.

KURTULMUŞ SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek kurulması planlanan İzleme ve İrtibat Komisyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Toplantıda komisyonun üye sayısı ve yapısının netleştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca TBMM'de grubu bulunan partilerin komisyonda nasıl temsil edileceği ve hangi partilerin yer alacağına ilişkin konuların da ele alınması bekleniyor.

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Komisyonun nihai yapısına, siyasi partilerle gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından karar verilmesi bekleniyor.