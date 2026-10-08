Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda polis memuru da hayatını kaybetti, 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir eğlence mekanında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Müşteri olarak mekanda bulunan Barış Ünlü, iki saldırganın açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında mekanda bulunan ve şüphelilere müdahale etmeye çalışan istirahatli polis memuru K.Ç. (40) de vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda olayla bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

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EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLAR KONUŞTU

Saldırı, dün gece saatlerinde Küçükçekmece'deki bir eğlence mekanında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, mekanda müşteri olarak bulunan Barış Ünlü, iki silahlı saldırganın hedefi oldu. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu Ünlü olay yerinde yaşamını yitirirken, mekandakiler büyük panik yaşadı.

SALDIRGANLARA MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN POLİSİ DE VURDULAR

Saldırı sırasında tesadüfen aynı mekanda bulunan ve görevde olmadığı öğrenilen 40 yaşındaki polis memuru K.Ç., silahlı şüphelilere müdahale etmek istedi. Ancak saldırganların açtığı ateş sonucu polis memuru da vurularak ağır yaralandı.

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Hastaneye kaldırılan K.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıda mekanda bulunan 3 kişi daha yaralandı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Eğlence mekanındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, mekanın giriş bölümünde yaşanan hareketlilik ve saldırı anları yer aldı.

İçerideki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde tabanca bulunan bir kişinin silahını doğrulttuğu görüldü. Dışarıdaki güvenlik kamerası kayıtlarına ise silahlı kişilerin hareketleri ve saldırı sırasında yaşanan panik yansıdı.

ORGANİZE SUÇLAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirlemek ve olayla bağlantılı kişileri yakalamak amacıyla geniş çaplı araştırma yürüttü.

12 SAAT GEÇMEDEN 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin olay sırasında ayağından yaralandığı ve olay yerinde yakalandığı belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer saldırganın yanı sıra olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüphelinin daha kimliğini belirledi. Saldırının üzerinden henüz 12 saat geçmeden toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TABANCA VE UZUN NAMLULU TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere yönelik operasyonlarda yapılan aramalarda, saldırıda kullanılan tabanca ile bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, saldırının nedeni ve şüphelilerin bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma devam ediyor.