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        Haberler Ekonomi Sigorta Yapay zeka ile sigorta dolandırıcılığı

        Yapay zeka ile sigorta dolandırıcılığı

        Sigorta şirketlerinden olmayan hasarın parasını almak isteyen dolandırıcılar teknolojiyi de kullanarak akla hayale sığmayan yöntemlerle sigorta şirketlerinden haksız gelir sağlıyorlar. Dolandırıcıların son taktiği yapay zeka kullanarak fotoğraf oluşturarak özellikle sahte 'cam hasarı' ile tazminat almak. Özellikle küçük hasarlar sigorta şirketleri tarafından teknoloji kullanılarak fotoğraf üzerinden hızlı bir şekilde ödendiği için dolandırıcılar bu yöntemi sık kullanarak büyük gelirler elde ediyor. 

        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        Yapay dolandırıcılık

        Sigortada sahte hasarlar filmlere konu olan bir konu. Sigorta şirketleri teknoloji geliştikçe dolandırıcıların yöntemlerini keşfedip açıkları kapatmaya çalışırken dolandırıcılar da boş durmuyor. Sahteciler karşı atağa geçip teknoloji ile akla hayale sığmayan taktikler geliştiriyor. Dolandırıcıların son taktiği yapay zeka kullanarak fotoğraf oluşturarak başta sahte 'cam hasarı' ile tazminat almak. Özellikle küçük hasarlar sigorta şirketleri tarafından teknoloji kullanılarak fotoğraf üzerinden hızlı bir şeklinde ödendiği için dolandırıcılar bu yöntemi sık kullanarak büyük gelirler elde ediyor.

        YAPAY ZEKA İLE GÖRSEL ÜRETİYORLAR

        Sigorta şirketlerine teknolojik destek sağlayan FraudFlow şirketinin Kurucusu ve CEO’su Güneş İnal, dolandırıcıların son taktiklerinin araçlarının gerçek fotoğraflarını kullanarak yapay zekâ ile araç üzerinde gerçekte var olmayan hasarlar oluşturmak olduğunu belirtiyor. İnal'ın verdiği bilgilere göre bu kişiler yapay zeka görselleri üzerinden hasar başvurusunda bulunuyor.

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        İnal, üretken yapay zekâ araçlarıyla 10–15 saniye içerisinde, insan gözüyle gerçek bir hasar fotoğrafından ayırt edilmesi son derece güç görseller üretmenin mümkün olduğunu belirterek "Araç üzerindeki ezikler, kırık farlar, tampon ve kaporta hasarları; ışık, gölge ve çevresel detaylarla birlikte son derece gerçekçi biçimde oluşturulabiliyor. Bu durum, yalnızca klasik görsel kontrole dayanan hasar inceleme süreçleri açısından yeni bir risk alanı yaratıyor" diyor.

        İnal, buna karşı kendilerinin de yapay zekâya karşı yapay zekâyı kullandıklarını ImageMap teknolojisi ile hasar süreçlerine dahil edilen görselleri analiz ederek insan gözüyle fark edilmesi oldukça güç manipülasyon izlerini tespit ettiklerini Böylece şüpheli görselleri henüz hasar değerlendirme sürecindeyken belirleyerek ilgili dosyaları inceleme ekiplerinin dikkatine sunduklarını kaydediyor.

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        6.5 MİLYON LİRALIK YAPAY HASAR

        İnal, bugüne kadar FraudFlow ile gerçekleştirdikleri analizlerde, yapay zekâ ile manipüle edilmiş görsellerin kullanıldığı 39 şüpheli hasar dosyası tespit ettiklerini bu dosyaların toplam hasar tutarının yaklaşık 6,5 milyon TL seviyesinde olduğunu ifade ediyor.

        İnal, "Bu tablo bize sigorta suiistimalinin artık yalnızca geçmiş veriler, sahte belgeler veya organize ilişkiler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini gösteriyor. Üretken yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte “gördüğümüz şey gerçekten yaşandı mı?” sorusu da hasar süreçlerinin önemli kontrol noktalarından biri haline geliyor. Yapay zekâ suiistimalcilerin elinde yeni yöntemler yaratırken, doğru kullanıldığında sigorta şirketlerine bu yöntemleri ortaya çıkarabilecek çok daha güçlü bir savunma mekanizması da sunuyor "diye konuşuyor.

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        #sigorta
        #sahtecilik
        #dolandırıcılık
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