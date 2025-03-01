Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, temizlediği sırada av tüfeği kazara ateş alan kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, temizlediği sırada av tüfeği kazara ateş alan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Yardımcı Mahallesi'nde A.D. evde av tüfeğini yanlışlıkla temizlerken tetiğine bastı.
Tüfekten çıkan saçmalar A.D'nin vucuduna isabet etti.
Yaralanan A.D, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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