Meteoroloji'den önemli uyarılar! 5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 5 bölgemizde yağış bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU, KARADENİZ, DOĞU ANADOLU VE TOROSLAR'DA KAR
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'DE "ÇIĞ RİSKİ"
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 11, Çok bulutlu
SİVAS: 4°, Çok bulutlu
BOLU: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 9, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ARTVİN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 0, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 11, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı