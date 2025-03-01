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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu haberleri: Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!

        Kastamonu'da, bir apartmanın 14. katından gece geç saatlerde düşen 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu, hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan ve Mumcuoğlu ile alkol aldıkları öğrenilen nişanlısı S.Ö. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 07:25 Güncelleme: 01.03.2025 - 07:25
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        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
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        Kastamonu'da kan donduran olay, 26 Şubat gecesi, Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre Eser Mumcuoğlu (30), oturduğu apartmanın 14. katından aşağı düştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        AA ve İHA'daki habere göre gece geç saatlerde meydana gelen olayda, Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından saptandı. Mumcuoğlu'nun, olay sırasında evde bulunan nişanlısı S.Ö., Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİ NİŞANLI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken S.Ö., Mumcuoğlu'nun ölümündeki şüphe sebebiyle tutuklandı. Olay sırasında Eser Mumcuoğlu ile nişanlısı S.Ö.'nün birlikte alkol aldıkları öğrenildi. Eser Mumcuoğlu'nun Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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