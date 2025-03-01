Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı! Kastamonu'da, bir apartmanın 14. katından gece geç saatlerde düşen 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu, hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan ve Mumcuoğlu ile alkol aldıkları öğrenilen nişanlısı S.Ö. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 01.03.2025 - 07:25 Güncelleme: 01.03.2025 - 07:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL