Skandal tartışmanın yankıları

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy uzun zamandır müzakere edilen kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşme öncesi Zelenskiy'i Beyaz Saray'ın kapısında karşılayan Trump, sıcak tavırlar sergilerken, durum basın mensuplarının önünde değişti.

Zelenskiy ile tartışmaya başlayan Trump'ın sinirleri gerilirken "Bize ne hissetmemiz gerektiğini dikte edemezsin. Yaptığın bu ülkeye saygısızlık!" dedi.

Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılırken, Avrupa'dan tartışmaya dair tepkiler gelmeye başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanında olduklarını belirten Polonya Başbakanı Donald Tusk "Sevgili Zelenskiy, sevgili Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz." dedi.

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MACRON: SAVAŞANLARA SAYGI GÖSTERMELİYİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise portekizde gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna'dan yana tavır sergileyerek "Başından beri savaşanlara saygı göstermeliyiz." dedi.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Trump yönetiminin önemli figürlerinden biri hâline gelen ABD'li iş adamı Elon Musk ise Zelenskiy'i kusurlu buldu. Musk X hesabında yaptığı açıklamada "Zelenskiy kendisini Amerikalıların gözünde bitirdi." dedi.

"UKRAYNA, İSPANYA SİZİN YANINIZDA"

İspanya Başbakanı Sanchez yaptığı açıklamada "Ukrayna, İspanya sizin yanınızda" ifadelerine yer verdi.

MEDMEDEV: ZELENSKİ SONUNDA DÜZGÜN BİR TOKAT YEDİ

Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Medvedev "Küstah Zelenski sonunda düzgün bir tokat yedi Trump haklı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Telegram hesabından tartışmaya dair skandal bir yorumda bulundu. Zaharova "Trump ve Vance'in kendilerini tutup (Zelenskiy'e) vurmamaları bir mucize." dedi.

SENATÖR GRAHAM: TRUMP İLE GURUR DUYDUM

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump ile Zelenski arasındaki tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Trump ile gurur duydum. Zelenski istifa etmeli. Yerine iş yapabileceğimiz biri gelmeli" dedi.