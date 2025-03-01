Katy Perry'nin uzay yolculuğu kesinleşti! Bugüne dek uzay seyahati için bilet alan ünlüler

Uzaya gitme hayali çoğu kişide olsa da bu hayali şimdilik sadece en zengin ve en ünlüler gerçeğe dönüştürme şansını satın alabiliyor. Daha önce uzaylılara inandığını açıklayan ünlü şarkıcı Katy Perry, Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in NS-31 misyonuyla uzay yolculuğu yapacak isimler arasına katıldı. Blue Origin, 2021’den bu yana uzay turizmi kapsamında ücretli uçuşlar düzenliyor. Yeni uçuşun kesin tarihi henüz paylaşılmazken, bu görev, New Shepard roketinin 11'inci insanlı uçuşu olacak.

Bu uçuşta Katy Perry ile birlikte olacak isimlerden biri de Lauren Sanchez.

Lauren Sanchez, Emmy ödüllü bir gazeteci, New York Times'ın en çok satan yazarı ve bir pilot ama onu çoğu kişi, Jeff Bezos'un nişanlısı olarak tanıyor. Bezos ile kırmızı halı pozlarıyla, paparazzi görüntüleriyle hafızalarda yer edinen Sanchez, nişanlısının uzay gemisinde hayatının en özel deneyimini yaşayacak.

Lauren Sanchez ve Jeff Bezos

Lauren Sanchez ile Katy Perry'nin önümüzdeki uzay yolculuğuna katılması kesinleşse de bu isimler, uzay hayali kuran ünlüler olarak yalnız değiller.

Henüz onların uçuşu planlanmamış olsa da Tom Hanks, Angelina Jolie, Leonardo Dicaprio ve James Cameron gibi ünlülerin de uzay uçuşu için bilet satın aldığı biliniyor. Ashton Kutcher, 2012'de Virgin Galactic'te yer almak için kaydoldu ve bu onu 500'üncü müşteri yaptı. Aralarında bu hayali gerçekleştirenler de var.

'Star Trek' oyuncusu William Shatner, 2021'de Jeff Bezos ve onun havacılık şirketi Blue Origin ile uzaya seyahat eden en yaşlı kişi oldu. O dönemde 90 yaşında olan Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu, böylece uzaya giden ilk 600 kişiden biri haline geldi.

William Shatner, seyahat dönüşü kapsülün dışında çekilmiş bir videosunda, duygularına yenik düşmüş, gözleri yaşlarla doluyken konuşmakta zorlanıyordu. "Dünyadaki herkesin bunu yapması gerekiyor. Dünyadaki herkesin görmesi gerekiyor. İnanılmazdı” diyordu videoda. "Yaşam ve ölüm, gezegenin yok edilmesi ve bağlı olduğum her şeyin değeri hakkında çok duygusal şeyler yaşadım" diye ekliyordu.

Aynı yıl, bir başka Blue Origin seyahatine katılanlar arasında eski Amerikan futbolcusu ve 'Good Morning America' adlı TV programının sunucusu Michael Strahan vardı. William Shatner Bu uzay çılgınlığı, 2013'te, uzay uçuşu şirketi Virgin Galactic'in CEO'su Richard Branson'un, konuklarını birkaç dakika içinde Dünya atmosferinin 50 mil yukarısına, uzayın sınırına götürecek bir uçuş için koltuk sattığını duyurmasıyla başladı. Bilet fiyatları hızla 200 bin dolara fırladı. Fırladı diyorum ama bizim için yüksek bir meblağ olan 200 bin dolar, bir ultra zenginin ancak günlük masrafı olabilir. Ünlü oyuncular, müzisyenler ve milyarderlerden oluşan yıldızlarla dolu bir uçuş listesi, Branson'ın çağrısından hemen sonra hazırlandı bile. Hem Jeff Bezos hem de Richard Branson, ultra zenginler tarafından finanse edilen bir endüstri olarak uzay turizminin potansiyel yükselişini açıkça öngördü. Hayattaki tüm maddi isteklerini yerine getirebilme lüksüne sahip ayrıcalıklı azınlığın uzaya gidemeyeceğini kim söyleyebilir ki? Hele ki söz konusu olan müzisyen ya da oyuncularsa... Bir sanatçının imajını güçlendirmek ve ilgi çekici bir işle seyirci karşısına çıkmak için mekânın cazibesinden yararlanma fikri, cesur ve parlak bir tanıtım hareketi olarak görülebilir. Bazı ünlüler, bu fikirden yola çıkarak eserlerinin üretimiyle ilgili nedenlerden dolayı bilet almayı tercih etti. Pop yıldızı Lady Gaga, uzayda şarkı söyleyen ilk kişi olmayı planlıyordu. Katy Perry, uzaya çıktığında bir şarkı patlatmazsa, Lady Gaga'nın hâlâ bu ünvanı elde etmek için şansı var. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber da uzay biletini sanatı için kullanmak isteyenlerden. Uzayda bir klip çekme olasılığını bile gündeme getirmişti daha önce. William Shatner, 13 Ekim 2021'de uzay kapsülünde çıktıktan sonra sevinçle karşılandı Uzayda bir klip veya canlı performans fikri abartılı olsa da bu sanatçılar, yıldızlarla dolu boşluğa uçarak, popüler kültüre nasıl damga vuracakları konusunda sınırları zorlamak istiyorlar. Dünya'nın sınırlarını aşıp ondan daha büyük bir şeyi aramalarını da anlayışla karşılamak gerekiyor ama ünlülerin hepsi uzayda bir ilginçlik yapmak için bilet almadı. Bazıları sırf kişisel arzularını tatmin etmek için uzaya gitmek istediklerini itiraf etti.