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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda DEPSAŞ Enerji'yi 31-20 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:41
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda DEPSAŞ Enerji'yi 31-20 mağlup etti.

        Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 17-10 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, salondan 31-20 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla 17. galibiyetini alan Beşiktaş namağlup liderliğini sürdürürken, DEPSAŞ Enerji ise 4. kez mağlup oldu.

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