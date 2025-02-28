Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Doğru, ilkeli, vicdanlı ve ahlaklı duruşuyla 1994'ten bu yana örnek bir yayıncılık başarısına imza atan Kanal 7 medya grubunun 30. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum.

28 Şubat’ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı zorbalık ve zülüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Nasıl bir baskı dönemi yaşandığını yeni nesil bilmiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin bitmedi şu mağduriyetiniz diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

"28 ŞUBAT EKONOMİDE DE YIKIMA SEBEP OLDU"

28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin, CHP. Siz yaptınız bunları. 28 Şubat post modern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti nedir biliyor musunuz? 380 milyar dolardır. Millet fakirleşirken dönemin darbe şakşakçısı kartel medyası ve elitist iş çevreleri ucuz kredilerle daha da zenginleşmiştir.

Gazete manşetleri ve televizyon ekranları üzerinden benzin dökenlerin hepsi 28 Şubat müdahalesinden ekonomik olarak büyük kazançlar sağlamıştır. Vesayete verdikleri desteğin karşılığını ucuz kredi, teşvik, imtiyaz olarak ziyadesiyle almışlardır. Kardeşlerim, işte böyle umutsuz bir dönemde Kanal 7 yürekli duruşuyla bu milletin sesi, soluğu, vicdanı olmuştur.

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Baskılar karşısında Kanal 7, demokrasi ve milli iradenin savunma hattı görevini üstlenmiştir. O günleri iliklerine kadar yaşamış bir siyasetçi olarak şunu bugün bir kez daha iftiharla söylemek isterim ki, üniversite kapılarından geri çevrilen eğitim ve çalışma hakkı gasp edilen kadınların sesini siz duyurdunuz.

Katsayı adaletsizliği ile geleceği çalınan öğrencilerin uğradığı haksızlıkları yıllarca gündeme siz getirdiniz. Okullarından çıkıp cumaya giden evlatlarımızın ekranlarda terörist gibi gösterildiği o utanç günlerinde kartel medyasına sorumlu ve ahlaklı habercilik nasıl yapılır bunun dersini siz verdiniz.