Sallai'den Galatasaray itirafı!

"RAHATLAMAYA VAKİT YOK"

– Şu sıralar düşünmek için pek vaktin yok, çünkü Galatasaray'da maçlar üst üste geliyor, ama yine de zaman zaman Türkiye ile olan mücadele aklına geliyor mu?

Her iki maçı da çok heyecanla bekliyorum. Şu anda bu iki maçla yatıp kalktığımı söyleyemem ama giderek daha sık aklıma geliyor, elbette. Üstelik son zamanlarda zaman çok hızlı geçiyor, 3-4 günde bir maçımız var, dinlenmeye, rahatlamaya vakit yok. Doğrusu ben de yoğun programı daha çok seviyorum.