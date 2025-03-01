Ramazan ayında oruç tutarken sağlığınızı korumanın en önemli yollarından biri doğru beslenme alışkanlıkları geliştirmektir. Uzun süren açlık süreci metabolizmayı yavaşlatabilir ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak, sahurda doğru besinleri tüketmek, iftarda dengeli beslenmek ve gün içinde yeterli sıvı almak, orucu daha sağlıklı bir şekilde geçirilmesine yardımcı olacaktır!

RAMAZAN’DA SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ

Ramazan ayı, hem ruhsal hem de fiziksel bir arınma süreci olarak görülse de uzun süre aç kalmak metabolizmayı zorlayabilir. Dengeli beslenme alışkanlıkları edinmek, hem orucu daha rahat tutmaya hem de sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur.

Bu süreçte doğru besinleri tüketmek, yeterli sıvı almak ve sindirimi zorlayacak besinlerden kaçınmak oldukça önemlidir.

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SAHURDA DOĞRU BESLENME NASIL OLMALI?

Sahur, gün boyunca enerjinizi koruyabilmeniz için en kritik öğündür. Sahura kalkmadan oruç tutmak, erken saatlerde kan şekerinin düşmesine, halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir.

Bu nedenle sahurda protein, lif ve sağlıklı yağ açısından zengin yiyecekler tüketmek gereklidir. Yumurta, tam tahıllı ekmek, peynir, yoğurt, süt, ceviz ve badem gibi besinler uzun süre tok tutarken, aşırı tuzlu ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

İFTARDA DENGELİ BESLENME

Uzun süre aç kalan vücut, iftar saatinde hızlıca yemek tüketme eğiliminde olabilir. Ancak bu durum sindirim problemlerine yol açabilir. Orucu hafif bir çorba ve hurma ile açarak mideyi alıştırmak en sağlıklı yöntemlerden biridir.

Sonrasında dengeli bir öğün için ızgara et veya tavuk, zeytinyağlı sebze yemekleri ve tam tahıllı ekmek tercih edilebilir. Tatlı olarak ise sütlü veya meyveli tatlılar ağır şerbetli tatlılara göre daha sağlıklı bir seçim olacaktır.

SIVI TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

Vücut susuz kaldığında yorgunluk, baş ağrısı ve sindirim problemleri ortaya çıkabilir. Ramazan boyunca su tüketimine ekstra özen gösterilmeli ve iftar ile sahur arasında en az 2,5-3 litre su içilmelidir.

Ayrıca ayran, taze sıkılmış meyve suları ve bitki çayları da sıvı ihtiyacını karşılamak için iyi bir alternatiftir. Kafein içeren içecekler ise idrar söktürücü etki yaparak vücudun su kaybetmesine neden olabileceğinden sınırlı tüketilmelidir.