Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti! | Son dakika haberleri

        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!

        İzmir'de, ifade işleminin ardından 32 yaşındaki Büşra Karademir'i evine bırakıp, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 50 yaşındaki polis memuru Süleyman Ay, 'Cinsel saldırı' ve 'Konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında Ay'ı tabancayla yaralayan Büşra Karademir ise beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 08:20 Güncelleme: 01.03.2025 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Karabağlar'da olay, 31 Ocak 2024 günü saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 Sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu olan, ikinci kez evlendiği Cenk Karademir ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma davası 2 Şubat'ta görülen Büşra Karademir (32), iddiaya göre, eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasına basarak yardım istedi.

        POLİS GENÇ KADINI KARAKOLA GÖTÜRDÜ

        DHA'daki habere göre kısa sürede eve gelen polis ekipleri, Büşra Karademir'i alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü.

        Soruşturma kapsamında Büşra Karademir, ifadesinde, yaşananları anlattı. Karademir'in iddiasına göre, emniyette polis memuru Süleyman Ay (50), "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" diyerek şeker verdi, ardından yanağına dokundu.

        REKLAM

        CİNSEL TACİZDE BULUNDU İDDİASI

        İfade işlemi bittikten sonra Karademir, ekip otosuna bindi. Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Karademir'in evine girdi. İddiaya göre, polis memuru Ay, tabancası ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakıp Karademir'i köşeye sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu.

        POLİSİ KARNINDAN VURDU

        Karademir, Ay'ı engellemeye çalışıp, eline geçirdiği aynanın üzerindeki tabancayı ateşledi. Polis memuru Ay, karnından yaralandı. Balkona çıkan Karademir de "Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum" diye bağırarak yardım istedi.

        POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

        Polis memuru Ay, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası Büşra Karademir, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis memuru Ay, açığa alındı. Büşra Karademir ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        REKLAM

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; Süleyman Ay'ın 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10.5 yıla, 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, 'Zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.

        İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen duruşmada iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada Karademir'in bu suçu tacizi önlemek amacıyla işlediğinden dolayı beraati talep edilirken, Süleyman Ay'ın konut dokunulmazlığını ihlali ve sarkıntılık boyutuna varan cinsel davranışlarda suçlarından cezalandırılması istendi.

        REKLAM

        POLİS MEMURU: MAĞDUR OLAN BENİM

        Sanıkların yargılanmalarına İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki- sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Karademir'in avukatı Şule Ak, esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirtti. Ay'ın avukatı Emrullah Aksakal ise müvekkilinin beraatini talep etti. Duruşmada söz verilen Büşra Karademir, Süleyman Ay'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Süleyman Ay da "Evine bırakırken kapıyı açmakta zorlandı. 'Kapının arkasında sıkıntı var, bakabilir misiniz?' dedi. O sırada hayatı benim sorumluluğumda olduğu için rızası dahiliyle ayakkabımla içeri girdim. Sonra saldırıya uğradım. Sağlığım gitti. Mağdur olan benim" dedi.

        DAVADA KARAR ÇIKTI

        Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık Ay, 'Cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Ay'a toplam indirimsiz olarak 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        GENÇ KADIN BERAAT ETTİ

        Heyet, Büşra Karademir'in üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip, beraatine karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cinsel saldırı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
        Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
        Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
        Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tuncer Bakırhan: Devlet Bahçeli aradı, Öcalan’ın çağrısının çok kıymetli olduğunu söyledi
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!