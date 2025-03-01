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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Beşiktaş, Kayserispor karşısında çıkışını sürdürmek istiyor: İşte Solskjaer'in 11'i! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Beşiktaş, Kayserispor karşısında çıkışını sürdürmek istiyor: İşte Solskjaer'in 11'i!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş bu akşam Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar ve Solskjaer'in muhtemel 11'i haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.03.2025 - 09:46 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:46
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş bu akşam Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

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        Mücadele Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Erkan Akbulut yapacak.

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        Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

        Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

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        Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor.

        Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

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        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında sakatlığı süren Emrecan Terzi formasından uzak kalacak.

        Siyah-beyazlılarda bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın da kadroda olması beklenmiyor.

        Öte yandan sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumda formasına kavuşması bekleniyor.

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        48. RANDEVU

        Beşiktaş ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

        İki ekip arasında 1973-1974 sezonundan itibaren yapılan 47 mücadelenin 28'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 10 maçtan Kayserispor galip ayrıldı. Takımlar 9 müsabakada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

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        Bu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 76 kez havalandırırken Kayserispor ise 43 gol sevinci yaşadı.

        Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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        İşte Ole Gunnar Solskjaer'in muhtemel 11'i:

        9

        Mert Günok

        10

        Svensson

        11

        Emirhan Topçu

        12

        Masuaku

        13

        Uduokhai

        14

        Hadziahmetovic

        15

        Gedson Fernandes

        16

        Rashica

        17

        Joao Mario

        18

        Rafa Silva

        19

        Immobile

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