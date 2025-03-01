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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu: Aşk hayatımda her şey yolunda - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu: Aşk hayatımda her şey yolunda

        Sıla Türkoğlu, kariyerinde de özel hayatında bir hayli başarılı, özel hayatında ise bir hayli mutlu ve huzurlu bir dönem geçiriyor. Türkoğlu; "Aşk hayatımda her şey yolunda" diyerek mutluluğunu gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 13:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:06
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        SHOW TV'nin izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, kariyerinde özel hayatında bir hayli başarılı, özel hayatında ise bir hayli mutlu ve huzurlu...

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sıla Türkoğlu, Etiler'de kız arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bir mekânda buluşan Türkoğlu, girişte soruları yanıtladı.

        Şık giyimiyle dikkat çeken Sıla Türkoğlu; "Toplantı için bir araya geldik, hem de sohbet edip kahve içeceğiz" dedi. Yoğun olduğunu belirten Türkoğlu; "Bulabildiğim vakitleri kendi gelişimim için değerlendiriyorum. Şan dersleri ve dil eğitimi almaya başladım. Çok boş vaktimiz olmuyor, kısmet olursa yaz ayında daha çok gelişim odaklı bir dinlenme yapacağım" dedi.

        Bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu; "Hayatımda her şey yolunda, ilişkimiz de çok güzel" dedi.

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        #Sıla Türkoğlu
        #kızılcık şerbeti
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