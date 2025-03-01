Sıla Türkoğlu: Aşk hayatımda her şey yolunda

SHOW TV'nin izlenme rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, kariyerinde özel hayatında bir hayli başarılı, özel hayatında ise bir hayli mutlu ve huzurlu...

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sıla Türkoğlu, Etiler'de kız arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bir mekânda buluşan Türkoğlu, girişte soruları yanıtladı.

Şık giyimiyle dikkat çeken Sıla Türkoğlu; "Toplantı için bir araya geldik, hem de sohbet edip kahve içeceğiz" dedi. Yoğun olduğunu belirten Türkoğlu; "Bulabildiğim vakitleri kendi gelişimim için değerlendiriyorum. Şan dersleri ve dil eğitimi almaya başladım. Çok boş vaktimiz olmuyor, kısmet olursa yaz ayında daha çok gelişim odaklı bir dinlenme yapacağım" dedi.