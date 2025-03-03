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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri! Fenerbahçe de listede - Fenerbahçe Haberleri

        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri! Fenerbahçe de listede

        Fenerbahçe bu sezon hucüm hattında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekibin golcü Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Avrupa'nın en skorer üçlüleri arasına adını yazdırdı. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:49
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        1

        Fenerbahçe, bu sezon hücum hattında sergilediği performansla Avrupa’nın en skorer takımları arasında yer almayı başardı. Sarı-lacivertlilerin golcü üçlüsü Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Dusan Tadic, toplamda 37 gole ulaşarak Avrupa’nın en üretken hücum hatları listesinde 5. sıraya yerleşti.

        2

        10- Eintracht Frankfurt

        Üçlü / Gol sayısı

        Omar Marmoush / 15

        Hugo Ekitiké / 13

        Can Uzun / 4

        Toplam Gol: 32

        3

        9- Real Madrid

        Üçlü / Gol sayısı

        Kylian Mbappé / 17

        Vinicius Junior / 9

        Jude Bellingham / 7

        Toplam Gol: 33

        4

        8- Brentford

        Üçlü / Gol sayısı

        Bryan Mbeumo / 15

        Yoane Wissa / 13

        Kevin Schade / 7

        Toplam Gol: 35

        5

        7- Paris Saint-Germain

        Üçlü / Gol sayısı

        Ousmane Dembélé / 18

        Bradley Barcola / 12

        Kang-in Lee / 6

        Toplam Gol: 36

        6

        6- Sporting Lizbon

        Üçlü / Gol sayısı

        Viktor Gyökeres / 23

        Trincão / 8

        Conrad Harder / 5

        Toplam Gol: 36

        7

        5- Fenerbahçe

        Üçlü / Gol sayısı

        Youssef En-Nesyri / 16

        Edin Dzeko / 12

        Dusan Tadic / 9

        Toplam Gol: 37

        8

        4- Atalanta

        Üçlü / Gol sayısı

        Mateo Retegui / 21

        Ademola Lookman / 12

        Charles De Ketelaere / 5

        Toplam Gol: 38

        9

        3- Bayern Münih

        Üçlü / Gol sayısı

        Harry Kane / 21

        Jamal Musiala / 11

        Michael Olise / 8

        Toplam Gol: 40

        10

        2- Barcelona

        Üçlü / Gol sayısı

        Robert Lewandowski / 21

        Raphinha / 13

        Dani Olmo / 6

        Toplam Gol: 40

        11

        1- Liverpool

        Üçlü / Gol sayısı

        Mohamed Salah / 25

        Luis Díaz / 9

        Cody Gakpo / 8

        Toplam Gol: 42

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