Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri! Fenerbahçe de listede
Fenerbahçe bu sezon hucüm hattında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekibin golcü Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Avrupa'nın en skorer üçlüleri arasına adını yazdırdı. İşte o liste...
Fenerbahçe, bu sezon hücum hattında sergilediği performansla Avrupa’nın en skorer takımları arasında yer almayı başardı. Sarı-lacivertlilerin golcü üçlüsü Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Dusan Tadic, toplamda 37 gole ulaşarak Avrupa’nın en üretken hücum hatları listesinde 5. sıraya yerleşti.
10- Eintracht Frankfurt
Üçlü / Gol sayısı
Omar Marmoush / 15
Hugo Ekitiké / 13
Can Uzun / 4
Toplam Gol: 32
9- Real Madrid
Üçlü / Gol sayısı
Kylian Mbappé / 17
Vinicius Junior / 9
Jude Bellingham / 7
Toplam Gol: 33
8- Brentford
Üçlü / Gol sayısı
Bryan Mbeumo / 15
Yoane Wissa / 13
Kevin Schade / 7
Toplam Gol: 35
7- Paris Saint-Germain
Üçlü / Gol sayısı
Ousmane Dembélé / 18
Bradley Barcola / 12
Kang-in Lee / 6
Toplam Gol: 36
6- Sporting Lizbon
Üçlü / Gol sayısı
Viktor Gyökeres / 23
Trincão / 8
Conrad Harder / 5
Toplam Gol: 36
5- Fenerbahçe
Üçlü / Gol sayısı
Youssef En-Nesyri / 16
Edin Dzeko / 12
Dusan Tadic / 9
Toplam Gol: 37
4- Atalanta
Üçlü / Gol sayısı
Mateo Retegui / 21
Ademola Lookman / 12
Charles De Ketelaere / 5
Toplam Gol: 38
3- Bayern Münih
Üçlü / Gol sayısı
Harry Kane / 21
Jamal Musiala / 11
Michael Olise / 8
Toplam Gol: 40