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        Haberler Dünya Avusturya’da seçimlerden 155 gün sonra yeni hükümet göreve başladı | Dış Haberler

        Avusturya’da seçimlerden 155 gün sonra yeni hükümet göreve başladı

        Avusturya'da genel seçimlerden 155 gün sonra kurulan koalisyon hükümeti göreve başladı. Merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) üyelerinden oluşan yeni koalisyon hükümeti yemin etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:07
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        Avusturya'da 155 gün sonra hükümet göreve başladı
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        Avusturya'da 29 Eylül 2024'teki genel seçimlerden 155 gün sonra merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) üyelerinden oluşan yeni koalisyon hükümeti yemin ederek göreve başladı.

        Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende üçlü koalisyon hükümetinin yeni kabinesinde yer alan 14 bakan ve 7 devlet sekreteri yemin etti.

        3 partinin bakanlıklar ve devlet sekreterlikleri için sunduğu isimleri onaylayan ve yeni hükümeti görevlendiren Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, törende yaptığı konuşmada, uzun bir bekleyişin sonunda ortaya olumlu bir işbirliğinin çıktığını söyledi.

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        Van der Bellen, halkın artık güzel şeyler duymaktan ziyade yapılmasını görmek istediğini belirterek, yeni hükümete düşen önemli görevlere dikkati çekti.

        Küresel gelişmelere de değinen Van der Bellen, Avusturya ve Avrupa’nın mantıklı bir barış ve savunmaya ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

        Avrupa’nın dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri olduğunun hatırlanması gerektiğini dile getiren Van der Bellen, öz güven vurgusunda bulundu.

        21 kişilik yeni kabinenin başbakan dahil 9 üyesi merkez sağ ÖVP’den, 9 üyesi SPÖ’den ve 3 üyesi de NEOS partisinden oluşuyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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