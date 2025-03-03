İbrahim Kutluay: Demet ne diyorsa doğrudur

Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da etkili olan kar yağışında Bebek Sahili'nde denize girmiş ve görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Demet Şener de olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay'ın görüntüleriyle ilgili olarak "Görmemek ne mümkün? Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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"KİMSEYE BİR ŞEY İSPATLAYACAK HALİM YOK" DEMİŞTİ

Demet Şener, daha sonra gazetecilerin, "Siz böyle bir meydan okur muydunuz?" sorusuna; "Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım ama şov olsun diye hiçbir şey yapacağımı düşünmüyorum" yanıtını vermişti.

"DEMET NE DİYORSA DOĞRUDUR"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bebek'te görüntülenen İbrahim Kutluay, eski eşi Demet Şener'in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamayla ilgili konuştu; "Demet, benim çocuklarımın annesi. Kendisi ne diyorsa doğrudur."

Öte yandan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2005 – 2018 arasında evlilik yaşamış ve Ömer ile İrem adında iki çocukları dünyaya gelmişti.