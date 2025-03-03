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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İnternette yasa dışı yoldan 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!

        Anavatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan ve dünyadaki en zehirli örümcek türleri arasında yer alan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 7 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:26
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        İnternette 7 bin TL'ye satılıyor! Cezası cep yakıyor!
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        Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklem bacaklılar grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor.

        FİYATI 7 BİN TL'Yİ BULUYOR

        DHA'daki habere göre 'Versicolor', 'Vegans', 'Adult vagans', 'Poecilotheria ornata', 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 1600 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

        ÇOKLU ALIMDA PAZARLIK PAYI VARDIR

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        Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor: "Ankara içi elden teslim. Kargo veya otobüs ile gönderim yoktur. 3-4 yaşında. İletişim WhatsApp', 'Sadece İstanbul içi teraryum ile verilecektir', 'Hepsi ve daha fazlası için iletişim WhatsApp', '6 adet mevcut. Adet fiyatı 1600 TL. Çoklu alımda pazarlık payı vardır', 'Ankara refli üyelere elden teslim, dip fiyat."

        CEZASI 60 BİN TL

        Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulandığı bildirildi.

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