Dünya genelinde Salmonella enfeksiyonları artış gösteriyor. Özellikle çiğ yumurta ve tavuk ürünleri tüketimi, bu bakterinin yayılmasına neden oluyor. Sağlık uzmanları, gıda hijyenine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır. Genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle seyreder. Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın etkenidirler. Salmonella bakterisi, vücuda alındıktan sonra genellikle 12-36 saat sonra belirtiler ortaya çıkar ve 2 ila 7 gün arasında devam eder.

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SALMONELLA'NIN BULAŞMA NEDENLERİ NELERDİR?

- Arıtılmamış atık su,

- Çiğ yumurta ve kabukları,

- Çiğ kırmızı et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri,

- Yıkanmamış meyve ve sebzeler,

- Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri,

- Hayvanlar ve yaşadıkları ortamlardan bulaşan tüy, deri, pul ve dışkı,

- Yetersiz hijyen koşulları (tuvalet sonrası el yıkamama vb.),

- Salmonella ile enfekte olmuş kişilerin temas ettiği yüzeyler.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı kişilerde hiçbir semptom göstermeyen salmonella enfeksiyonu, genellikle bulaştan 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkan ishal, ateş ve mide krampları ile belirti verir. Bununla birlikte salmonellanın belirtileri arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık da görülür. Bu belirtiler genellikle 4 ila 7 gün devam ederken, bazı kişilerde belirtiler daha ciddi şekilde seyredebilir.

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Salmonella belirtileri şöyledir:

1. ATEŞ

Salmonella virüsünde vücut bir nevi zehirlenme geçirir. Bunun etkisiyle de yüksek ateş semptomu görülebilir. Ateşin çok yüksek seyrettiği ve düşmediği durumlarda doktora başvurmak önemlidir.

2. BAŞ AĞRISI

Salmonellanın etkilerinden bir diğeri de baş ağrısıdır. Baş ağrısı ilk etapta ortaya çıkmasa da virüsün şiddetli seyrettiği vakalarda yoğun bağ ağrısı da yaşanabilir.

3. İSHAL

Salmonella virüsünün en sık görülen belirtilerinin başında ishal gelir. Bozulmuş besinleri tüketmek, çiğ veya az pişmiş et-tavuk yedikten sonra yaygın olarak görülen salmonella virüsü ile birlikte ishalin görülme riski çok fazladır.