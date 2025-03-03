İşte 97. Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısından kareler...
97. Oscar Ödül Töreni Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Sunuculuğunu ilk kez Conan O'Brien'ın üstlendiği gecenin önemli anlarından biri de kırmızı halı seremonisiydi... Hollywood'un en büyük gecesinde yıldızlar şıklıklarıyla göz kamaştırdı
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. 97. Oscar Ödülleri'nin kazananı Anora filmi oldu. Törende heykelciği kaldıranlar kadar kırmızı halı geçişleri de ilgi gördü...
Elle Fanning
1954 yılında, Oscar Ödülleri'nin ilk kez televizyonda yayınlanmasından bir yıl sonra, Akademi, En İyi Kostüm Tasarımı kategorisinin bir parçası olarak bir moda gösterisi düzenledi. Ancak başlangıçta terziliğe övgü olarak başlayan bu etkinlik, zamanla gösteriye dönüştü.
Emma Stone
Milano Moda Haftası’nın bitişi ile Paris Moda Haftası’nın başlangıcı arasına denk gelen 2025 Oscar Ödülleri şık görünümlerle dikkat çekti. Ancak özetlemek gerekirse ünlüler abartıdan uzak, sade kıyafetler sergiledi.
Selena Gomez
Cynthia Erivo ve Ariana Grande, sırasıyla Louis Vuitton ve Schiaparelli elbiseleriyle kırmızı halıya damga vurdu.
Ariana Grande
Miley Cyrus ve Lily-Rose Depp ise McQueen ve Chanel imzalı, siyah elbiseleriyle dikkat çekti.
Lily-Rose Depp
Öte yandan, Elle Fanning’in Givenchy, Mikey Madison’ın Prada ve Selena Gomez’in Ralph Lauren tercihleriyle devam eden Eski Hollywood ihtişamına (1920’lerden 1960’lara kadar uzanan klasik Hollywood dönemini ve bu dönemin lüks ve zarif estetiğini ifade eder) sadık kaldıkları görüldü.
Mikey Madison
Kylie Jenner ise kesik detaylı Miu Miu elbisesiyle görüntülendi.
İşte Oscar ödül töreninin kırmızı halısından kareler...
Demi Moore
Cynthia Erivo
Lupita Nyong'o
Lisa
Michelle Yeoh
Meg Ryan
Miley Cyrus
Ana de Armas
Margaret Qualley
Bruna Marquezine
Penelope Cruz
Scarlett Johansson
Annabelle Wallis
Gal Gadot
Stacy Martin
Hannah Stocking
Elle Fanning