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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... İstanbul'un göbeğindeki dehşet kamerada!

        İstanbul'da, 50 yaşındaki motokurye Recep Çamoğlu, siparişi teslim ettikten sonra motosikletine bindiği sırada yolda grup halinde duran kalabalıktan bir kişiye hafifçe çarptı. Kurye özür dilemesine rağmen 4 kişinin saldırısına uğradı. Kaskını bile almadan motosikletine binerek uzaklaşan Recep Çamoğlu, "Kaskı kafama 3 defa vurdu. Kurye olarak ölümden döndüm, ekmeğimin peşindeydim" dedi. Motokuryeye saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:50
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        Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!
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        İstanbul'da olay, 26 Şubat Çarşamba günü gece saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Bir restoranda motokuryelik yapan Recep Çamoğlu (50) sipariş tesliminden sonra motosikletine bindiği sırada yolda bulunan kişiye hafifçe çarptı.

        ÖZÜR DİLEMESİNE RAĞMEN DARP ETTİLER

        DHA'daki habere göre motokurye Recep Çamoğlu, özür dileyerek uzlaşmaya çalıştı ancak öfkeli grup kafasına kaskla vurup, dakikalarca darp etti.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kaskını bile almadan, motosikletine binerek uzaklaşan Recep Çamoğlu, şüphelilerden şikayetçi oldu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

        "İSTEMEDEN BİR TEMAS OLDU"

        Siparişi teslim ettikten sonra yaşananları anlatan motokurye Recep Çamoğlu, "Siparişim vardı. Paketi teslim ettikten sonra aşağı indim, motora binmek üzereyken kişilerden birine motorumla istemeden bir temas oldu. Bana, 'Hayırdır kardeşim, sen bizi ezmeye mi çalışıyordun' dediler.

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        "TRAVMA YAŞIYORUM"

        Ben, 'Kusura bakmayın özür dilerim, sizi görmedim' dedim. Sonrasında başka bir arkadaş, 'Bizi ezmeye mi çalışıyorsun' dedi. Sonrasında olay patladı. Kaskı kafama 3 defa vurdu. Yüzümdeki morlukları görüyorsunuz, travma yaşıyorum" dedi.

        "ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

        Çamoğlu, "Bu kişileri tanımıyorum. Sadece ekmeğimin peşindeyim. Paketi teslim ettikten sonra bu olaylar yaşandı. Kurye olarak ölümden döndüm, ekmeğimin peşindeydim. Çarpmadan sonra özür diledim, özür dilememe rağmen darp ettiler.

        Avukatım Sibel Hanım, bu konu ile ilgileniyor. O kavgadan sonra, kask ve yumruk darbesinden sonra bilinç kaybı yaşıyorum. Şu an psikolojim bozuk ve sosyal yaşamımı sıfıra düşürdüler" ifadelerini kullandı.

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