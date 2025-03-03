Motokurye istemeden hafifçe dokundu... Feci darp kamerada!

İstanbul'da olay, 26 Şubat Çarşamba günü gece saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Bir restoranda motokuryelik yapan Recep Çamoğlu (50) sipariş tesliminden sonra motosikletine bindiği sırada yolda bulunan kişiye hafifçe çarptı.

ÖZÜR DİLEMESİNE RAĞMEN DARP ETTİLER DHA'daki habere göre motokurye Recep Çamoğlu, özür dileyerek uzlaşmaya çalıştı ancak öfkeli grup kafasına kaskla vurup, dakikalarca darp etti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Kaskını bile almadan, motosikletine binerek uzaklaşan Recep Çamoğlu, şüphelilerden şikayetçi oldu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"İSTEMEDEN BİR TEMAS OLDU" Siparişi teslim ettikten sonra yaşananları anlatan motokurye Recep Çamoğlu, "Siparişim vardı. Paketi teslim ettikten sonra aşağı indim, motora binmek üzereyken kişilerden birine motorumla istemeden bir temas oldu. Bana, 'Hayırdır kardeşim, sen bizi ezmeye mi çalışıyordun' dediler. REKLAM

"TRAVMA YAŞIYORUM" Ben, 'Kusura bakmayın özür dilerim, sizi görmedim' dedim. Sonrasında başka bir arkadaş, 'Bizi ezmeye mi çalışıyorsun' dedi. Sonrasında olay patladı. Kaskı kafama 3 defa vurdu. Yüzümdeki morlukları görüyorsunuz, travma yaşıyorum" dedi.