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        Haberler Gündem Güncel Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi

        İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:30
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        Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
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        Beykoz Belediyesi soruşturmasında, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre 4 gündür gözaltında bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

        Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler
        Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler
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