Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi
Giriş: 03.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:30
Beykoz Belediyesi soruşturmasında, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre 4 gündür gözaltında bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler
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