Yönetimden Okan Buruk'a destek!
Üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a yönetimden destek geldi.
Süper Lig’in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa’yla 3-3 berabere kalan Galatasaray zirve yarışında yara aldı.
Derbiden ikili averajı cebine koyarak çıkan Galatasaray 6 puanlık farkın 4’e düşmesine engel olamadı.
Son dört resmi maçında da berabere kalan Cimbom bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maçta puan kaybetti.
Sosyal medyada bir süre önce başlayan eleştiriler tribüne de sirayet etti.
Türkiye Kupası’nda Konyaspor’u yenemeyen ve grubunu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray’da statta protestolar da yükselmişti.
Kasımpaşa karşısında da öne geçtiği maçta kabusu yaşayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk en çok konuşulan konu etiketi oldu.
Yoğun eleştirilerin odağında bulunan Okan Buruk’a ilk destek ise Galatasaray yönetiminden geldi.
Futboldan sorumlu yöneticiler Okan Buruk’la yaptıkları görüşmede eleştirilere takılıp kalmamasını istedi.
Son iki sezonda şampiyonluğa ulaşılmasını hatırlatan yöneticiler bu takımın bir kez daha şampiyon olacağına dair inançlarının tam olduğunu dile getirdi.