Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli askerlere teslim edildi
Aydın'da liseli öğrenciler, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Rasulayn bölgesinde görev yapan askerler için 101 atkı gönderdi.
Aydın'da liseli öğrenciler, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Rasulayn bölgesinde görev yapan askerler için 101 atkı gönderdi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın Efeler Adnan Menderes İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Suriye'nin Rasulayn bölgesinde görevli kahramanlar için gönderilen 101 atkının teslim alındığı belirtildi.
Atkıların Rasulayn'da görevli jandarma komandolara teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Genç kardeşlerimizin bu güzel davranışlarına karşılık Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız da hem jandarma komando heykelini hem de Fetih Sancağı'nı öğrencilerimize hediye olarak gönderdi. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."
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