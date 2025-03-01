Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli askerlere teslim edildi

        Aydın'da liseli öğrenciler, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Rasulayn bölgesinde görev yapan askerler için 101 atkı gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:05 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli askerlere teslim edildi
        ABONE OL

        Aydın'da liseli öğrenciler, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Rasulayn bölgesinde görev yapan askerler için 101 atkı gönderdi.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın Efeler Adnan Menderes İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Suriye'nin Rasulayn bölgesinde görevli kahramanlar için gönderilen 101 atkının teslim alındığı belirtildi.

        Atkıların Rasulayn'da görevli jandarma komandolara teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Genç kardeşlerimizin bu güzel davranışlarına karşılık Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız da hem jandarma komando heykelini hem de Fetih Sancağı'nı öğrencilerimize hediye olarak gönderdi. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Hat sanatına gönül veren imam, yeni hattatlar yetiştiriyor
        Hat sanatına gönül veren imam, yeni hattatlar yetiştiriyor
        Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu
        Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu
        Gaziantep ve çevre illerde ilk teravih namazı kılındı
        Gaziantep ve çevre illerde ilk teravih namazı kılındı