Şanlıurfa'daki merkezde 12 yılda 4 bin 500'e yakın yaban hayvanı tedavi edildi

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da bulunan Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 12 yılda 4 bin 500 civarında yaban hayvanı tedavi edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren merkezde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yaralı ya da bitkin halde bulunan yaban hayvanları tedavi ediliyor.

Yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösteren merkezde yaban keçisi ile ceylan, kaya kartalı, şahin, puhu, orman baykuşu ve kerkenez gibi yırtıcı kuş türlerinin yanı sıra birçok farklı hayvan türü veterinerler tarafından özenle bakıma alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Mehmet Cezayiroğlu, AA muhabirine, yıllardır yabani hayvanlara şifa dağıttıklarını söyledi.

Amaçlarının tedavisi yapılan hayvanları tekrar doğal yaşam alanına bırakmak olduğunu belirten Cezayiroğlu, şunları kaydetti:

"Çeşitli sebeplerle yaralanan, hasta düşen veya insan kaynaklı tehditlere maruz kalan yaban hayvanlarını koruma altına alıyor ve tedavi ediyor ve tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne 4 bin 500'e yakın yaban hayvanını tedavi edip doğaya saldık. Şu an 25 yaban hayvanının tedavisi devam ediyor. Çeşitli türlerdeki hayvanlar merkezimize ulaştırılıyor. Bize en sık gelen hayvan türleri arasında kartallar, şahinler, leylekler, akbabalar gibi kanatlı türler ile tilki, sincap, ceylan, dağ keçisi ve yaban tavşanı gibi memeliler yer alıyor ayrıca bazen nesli tehlike altında olan türler de merkeze geliyor ve onlara özel bir bakım sağlıyoruz."

Çoğunlukla 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar geldiğini anlatan Cezayiroğlu, ekipler tarafından merkeze getirilen hayvanlara uzmanlarca yapılan ilk müdahalenin ardından gerekli tedavi sürecini başlattıklarını söyledi.

Cezayiroğlu, uçma yetisini kaybetmiş bir kuşun veya avlanma yetisini kaybetmiş bir memelinin sağlığına kavuşmadan doğaya bırakılmasının mümkün olmadığını vurguladı.