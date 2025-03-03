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        Şanlıurfa'daki merkezde 12 yılda 4 bin 500'e yakın yaban hayvanı tedavi edildi

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da bulunan Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 12 yılda 4 bin 500 civarında yaban hayvanı tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:16
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        Şanlıurfa'daki merkezde 12 yılda 4 bin 500'e yakın yaban hayvanı tedavi edildi
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        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da bulunan Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 12 yılda 4 bin 500 civarında yaban hayvanı tedavi edildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren merkezde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yaralı ya da bitkin halde bulunan yaban hayvanları tedavi ediliyor.

        Yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösteren merkezde yaban keçisi ile ceylan, kaya kartalı, şahin, puhu, orman baykuşu ve kerkenez gibi yırtıcı kuş türlerinin yanı sıra birçok farklı hayvan türü veterinerler tarafından özenle bakıma alınıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Mehmet Cezayiroğlu, AA muhabirine, yıllardır yabani hayvanlara şifa dağıttıklarını söyledi.

        Amaçlarının tedavisi yapılan hayvanları tekrar doğal yaşam alanına bırakmak olduğunu belirten Cezayiroğlu, şunları kaydetti:

        "Çeşitli sebeplerle yaralanan, hasta düşen veya insan kaynaklı tehditlere maruz kalan yaban hayvanlarını koruma altına alıyor ve tedavi ediyor ve tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne 4 bin 500'e yakın yaban hayvanını tedavi edip doğaya saldık. Şu an 25 yaban hayvanının tedavisi devam ediyor. Çeşitli türlerdeki hayvanlar merkezimize ulaştırılıyor. Bize en sık gelen hayvan türleri arasında kartallar, şahinler, leylekler, akbabalar gibi kanatlı türler ile tilki, sincap, ceylan, dağ keçisi ve yaban tavşanı gibi memeliler yer alıyor ayrıca bazen nesli tehlike altında olan türler de merkeze geliyor ve onlara özel bir bakım sağlıyoruz."

        Çoğunlukla 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar geldiğini anlatan Cezayiroğlu, ekipler tarafından merkeze getirilen hayvanlara uzmanlarca yapılan ilk müdahalenin ardından gerekli tedavi sürecini başlattıklarını söyledi.

        Cezayiroğlu, uçma yetisini kaybetmiş bir kuşun veya avlanma yetisini kaybetmiş bir memelinin sağlığına kavuşmadan doğaya bırakılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

        - Doğada türe göre uygun yaşam alanı belirleniyor

        Hayvanlarda rehabilitasyonun önemine değinen Cezayiroğlu, şöyle devam etti:

        "Öncelikle, hayvanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Kırık, yaralanma veya herhangi bir hastalık durumunda gerekli tıbbi müdahaleler yapılır. Daha sonra rehabilitasyon sürecine geçilir. Hayvanın doğal ortamına dönmeye hazır olup olmadığı gözlemlenir. Hayvan tamamen sağlığına kavuştuğunda ve doğada kendi başına hayatta kalabilecek duruma geldiğinde, uygun bir bölgede doğaya geri salınıyor. Bu süreçte türüne uygun yaşam alanlarını seçiyoruz. Örneğin bir kartal yüksek kayalık bir bölgede, bir su kuşu ise gölet veya sulak alanlara bırakılıyor."

        Cezayiroğlu, doğaya bırakılan plastik atıklar ile kaçak avcılık ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi faktörlerin yaban hayatına büyük zarar verdiğini sözlerine ekledi.

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