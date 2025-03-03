ODTÜ, İngiltere merkezli THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi

İngiltere merkezli THE'nın dünyadaki en prestijli 300 üniversiteyi belirlemeyi amaçladığı "Dünya İtibar Sıralaması 2025" açıklandı.

Anket yoluyla yapılan ve tüm dünyadan alanında seçkin akademisyenlerin oylarıyla en prestijli üniversitelerin belirlendiği sıralama, "oy sayıları", "çiftler arası karşılaştırma" ve "seçmen çeşitliliği" olmak üzere 3 temel gösterge doğrultusunda yapıldı.

Bu kapsamda, 2011'den beri yapılan sıralamaya daha önce Türkiye'den tek başına 3 kez giren ODTÜ, bu başarıyı tekrar yakalayarak dünyadaki prestijli üniversiteler listesinde 201-300 aralığında kendine yer buldu. Böylelikle üniversite, Türkiye'yi 4'üncü kez temsil eden tek üniversite oldu.

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HARVARD ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİLİĞİNİ KORUDU

Listeye göre, dünyanın en prestijli üniversitesi ise üst üste 14 kez birinciliğini koruyan Harvard Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Oxford Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi izledi.

THE'nın bu yıl açıkladığı bir diğer sıralama olan "Alan Bazlı Dünya Üniversiteler Sıralaması"nda da ODTÜ, dünya genelinde "eğitim bilimleri" alanında 89'uncu, "sosyal bilimler" alanında 176-200, "sanat ve beşeri bilimler" alanında 201-250, "mühendislik", "bilgisayar bilimleri", "işletme ve ekonomi" ve "psikoloji" alanlarında ise 251-300 aralığında yer almıştı.

"Uluslararası alanda üniversitelerimizin desteklenmesiyle uluslararası görünürlüğümüz arttı"

THE'nın sıralamalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "Dünya İtibar Sıralaması 2025"te binlerce üniversitenin değerlendirildiğine ve bunun sonucunda en iyi 300 üniversitenin listelendiğine dikkati çekti.

ODTÜ'nün ilk 300 içerisinde yer almasının gurur verici olduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, sıralamanın önemine ilişkin, "3 önemli gösterge var. Bir tanesi alanındaki seçkin araştırmacılara dünyadaki en iyi 15 üniversite soruluyor ve bunların verdikleri oylar bir parametre. İkinci parametre ise çeşitli alanlardaki en iyi araştırmacılara kendi alanlarındaki en iyi 5 üniversite soruluyor ve burada da alınan oylara göre bir değerlendirme yapılıyor. Bir de üniversitenin dünyanın coğrafi dağılımına göre aldığı oylar değerlendiriliyor. Bu 3 önemli göstergeye göre bir sıralama yapılıyor." bilgisini paylaştı.

REKLAM Yozgatlıgil, ODTÜ'nün daha önce 2012, 2013 ve 2014 yıllarında da bu listede yer alan tek Türk üniversite olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Aslında bu başarı Türkiye'nin genel anlamda üniversitelerinin ve yükseköğreniminin büyük başarısı. Birçok başarılı üniversitemiz, uluslararası alanda gerek araştırma işbirlikleriyle, gerekse uluslararası öğrenci sayılarıyla önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Yükseköğretim Kurulumuzun bu konudaki vizyonu, bütün araştırma üniversitelerinin özel olarak desteklenmesi, TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın farklı araştırma destekleriyle, ulusal ve uluslararası alanda üniversitelerimizin yoğun bir şekilde desteklenmesiyle uluslararası görünürlüğümüz arttı. Bunun sonucunda da ODTÜ, yüksek uluslararası işbirliklerinin ve görünürlüğünün sonucu olarak itibar sıralamasında da ilk 300'e giren Türkiye'deki tek üniversite oldu. İleriki yıllarda bu işbirliklerinin, uluslararası görünürlüğün, başarılarımızın artmasıyla beraber Türkiye'den daha çok üniversite ve itibar sıralamasında da diğer farklı sıralamalarda da önemli başarılar elde edecektir." "ARAŞTIRMAYI VE EĞİTİMDE KALİTEYİ ÖNCELİKLENDİRDİK" Prof. Dr. Yozgatlıgil, üniversitenin bu ve diğer sıralamalara girmesinin, konumunu yükseltmesindeki en önemli etkenler arasında olduğunu, diğer unsurlar arasında ise artan uluslararası yayın kalitesi, bu yayınlara yapılan atıflar, gerçekleştirilen uluslararası projeler ve uluslararası işbirliklerinin yer aldığını anlattı. Yayın ve uygulamaya dönük araştırma çıktılarının katma değerinin yükseltilmesinin yanı sıra, uluslararası fonlarca desteklenen projelerin ve işbirliklerin hacminin artırılmasıyla üniversitenin görünürlüğünün daha da ileriye taşınacağını vurgulayan Yozgatlıgil, "Uluslararası öğretim üyesi ile öğrenci sayılarını artırdıkça, daha çok görünür ve bu alanlarda başarılı oldukça, nitelikli akademisyenleri üniversitemize katmaya devam ettikçe ODTÜ olarak buralarda yükselmeye devam edeceğiz." diye konuştu. REKLAM ODTÜ Eğitim Fakültesinin, dünyada yıllardır ilk 100'lük dilimde yer aldığına işaret eden Yozgatlıgil, bunun gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Türkiye'de araştırma üniversitelerinin YÖK tarafından özel olarak desteklenmesiyle, araştırma odağına vurgunun fazlalaştığını aktaran Yozgatlıgil, şöyle devam etti: "Bu noktada biz araştırmayı ve eğitimde kaliteyi önceliklendirdik. Öğretim üyelerimize, özel olarak gerçekleştirdiği yayınlarda, projelerinde hem teşvik ve ödüller hem de bu projeleri gerçekleştirirken destekler ve kolaylıklar sağlıyoruz. Onların işlerini kolaylaştırıyoruz, araştırmaya odaklanmalarını sağlıyoruz ve elimizden geldiği kadar onların altyapılarını ve araştırma olanaklarını iyileştiriyoruz."