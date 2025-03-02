Balıklıgöl'de ramazan yoğunluğu
"Peygamberler Şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da, ramazan dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
"Peygamberler Şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da, ramazan dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Kent sakinleri ve çevre illerden gelenler, Hazreti İbrahim'in doğduğuna ve ateşe atıldığına inanılan tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
"Dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizmi açısından büyük öneme sahip mekanda vakit geçiren ziyaretçiler, balıklara yem atıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan makamı da ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
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