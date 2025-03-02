Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı kayıt altına alındı

        Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı envantere kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı kayıt altına alındı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da bir evin avlusunda bulunan kaya mezarı envantere kaydedildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eyyübiye Mahallesi'nde bir evin avlusunda kaya mezarı bulunduğunu belirtti.

        Kültür Envanteri Projesi kapsamında kaya mezarının envantere kaydedildiğini bildiren Şıldak, şunları kaydetti:

        "Kaya mezarı, tek odalı bir yapıya sahip olup odanın bir duvarında sol kolu üzerine uzanmış bir erkek rölyefi yer alıyor. Diğer iki köşede ise iki kanatlı kadın rölyefleri bulunuyor. Odanın farklı yerlerinde başka rölyefler de var. Giriş kapısının iç kısmında, aşı boyasıyla işlenmiş ancak tahribat nedeniyle okunamayan bir yazıt yer alıyor. İlk kez kayıt altına alınan bu kaya mezarı, iç süslemeleri ve yazıtıyla benzerlerinden farklı bir görüntüye sahip."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor

        Benzer Haberler

        Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli asker...
        Aydın'dan liseli öğrencilerin gönderdiği atkılar, Rasulayn'da görevli asker...
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Hat sanatına gönül veren imam, yeni hattatlar yetiştiriyor
        Hat sanatına gönül veren imam, yeni hattatlar yetiştiriyor
        Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Şanlıurfa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu
        Şanlıurfa'da bir kişi av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu