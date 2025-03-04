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        Haberler Magazin Catriona Gray, Türkiye'ye geldi! Kapadokya ve İstanbul'u gezdi - Magazin haberleri

        Filipinli güzellik kraliçesi Catriona Gray, teselliyi Türkiye'de aradı

        Filipinli güzellik kraliçesi Catriona Gray, nişanlısından ayrıldıktan birkaç gün sonra Türkiye'ye gelerek teselliyi Kapadokya ve İstanbul gezisinde aradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:03
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        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
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        Türkiye, son dönemde dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto ve Natalie Portman'ın ardından ünlü bir isim daha rotayı Türkiye'ye çevirdi.

        Filipinli 2018 Miss Universe kraliçesi Catriona Gray, birkaç gün önce nişanlısı Sam Mliby'den ayrıldı. Gray, moralini düzeltmek için Türkiye'ye gelerek önce Kapadokya'yı, ardından da İstanbul'u gezdi.

        Catriona Gray
        Catriona Gray

        Catriona Gray, Türkiye anılarını sosyal medya üzerinden anbean takipçileriyle paylaştı.

        Ünlü model, Kapadokya'ya hayran kaldı.

        "KAPADOKYA KIŞIN BAŞKA BİR ŞEY"

        Kış mevsimine denk geldiği için ve olumsuz hava koşulları nedeniyle balona binemeyen Catriona Gray; "Balonların yerine maceraya yerin altında ve üstünde devam ettik! Yeraltı şehirlerinin labirentinde yolumuzu bulduk ve vadilerin tepesinde titredik! Kışın Kapadokya gerçekten başka bir şey" dedi.

        Catriona Gray, Kadadokya'da zanaatkar el sanatları hakkında bilgi almak için seramik dükkanlarını dolaştı.

        Bir dükkandan evine götürmek için hatıra bir vazo satın alan Catriona Gray; "Kırmızı pişmiş toprak ve beyaz kil seramiklerin elle nasıl yapıldığını görmek gerçekten dikkatimi çekti. Bu o kadar inanılmaz detay ve beceri gerektiren bir sanat" ifadelerini kullandı.

        Catriona Gray, ayrıca Kapadokya turu sırasında Türk kahvesi içtiğini söyledi.

        Catriona Gray, Kapadokya gezisinin ardında soluğu İstanbul'da aldı.

        Catriona Gray, burada ilk olarak Galata Kulesi'ne çıkıp şehri seyretti.

        31 yaşındaki Catriona Gray, ayrıca Türk çayı içti ve o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Daha sonra Tarihi Yarımada'yı dolaşan Catriona Gray, camileri ve diğer tarihi yapıları gezdi.

        Catriona Gray, Tarihi Yarımada sokaklarında dolaşıp bir dükkanda şal denedi.

        Catriona Gray, ayrıca Türk tatlılarını tatmayı da ihmal etmedi.

        İstanbul'da keyifli vakit geçiren Catriona Gray; "İstanbul'un her yerinde ilham bulmak" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, AP

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        #Catriona Gray
        #istanbul
        #tarihi yarımada
        #türkiye
        #kapadokya
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