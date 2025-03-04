Türkiye, son dönemde dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Pedro Alonso O'choro ve Jared Leto ve Natalie Portman'ın ardından ünlü bir isim daha rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Filipinli 2018 Miss Universe kraliçesi Catriona Gray, birkaç gün önce nişanlısı Sam Mliby'den ayrıldı. Gray, moralini düzeltmek için Türkiye'ye gelerek önce Kapadokya'yı, ardından da İstanbul'u gezdi.

Catriona Gray

Catriona Gray, Türkiye anılarını sosyal medya üzerinden anbean takipçileriyle paylaştı.

Ünlü model, Kapadokya'ya hayran kaldı.

"KAPADOKYA KIŞIN BAŞKA BİR ŞEY"

Kış mevsimine denk geldiği için ve olumsuz hava koşulları nedeniyle balona binemeyen Catriona Gray; "Balonların yerine maceraya yerin altında ve üstünde devam ettik! Yeraltı şehirlerinin labirentinde yolumuzu bulduk ve vadilerin tepesinde titredik! Kışın Kapadokya gerçekten başka bir şey" dedi.

Catriona Gray, Kadadokya'da zanaatkar el sanatları hakkında bilgi almak için seramik dükkanlarını dolaştı.

Bir dükkandan evine götürmek için hatıra bir vazo satın alan Catriona Gray; "Kırmızı pişmiş toprak ve beyaz kil seramiklerin elle nasıl yapıldığını görmek gerçekten dikkatimi çekti. Bu o kadar inanılmaz detay ve beceri gerektiren bir sanat" ifadelerini kullandı.

Catriona Gray, ayrıca Kapadokya turu sırasında Türk kahvesi içtiğini söyledi.

Catriona Gray, Kapadokya gezisinin ardında soluğu İstanbul'da aldı.

Catriona Gray, burada ilk olarak Galata Kulesi'ne çıkıp şehri seyretti.

31 yaşındaki Catriona Gray, ayrıca Türk çayı içti ve o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.