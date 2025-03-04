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        Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı: 6 yaralı

        ŞANLIURFA'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, önce yol kenarındaki ağaca ardından bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:10
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        Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı: 6 yaralı
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        ŞANLIURFA'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, önce yol kenarındaki ağaca ardından bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı. Kazada, 6 polis memuru yaralandı.

        Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden 63 A 0422 plakalı zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca, ardından da bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı. Kazada, araçtaki 6 polis yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan zırhlı araç çekiciyle yol kenarından kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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