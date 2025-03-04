Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı: 6 yaralı

ŞANLIURFA'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, önce yol kenarındaki ağaca ardından bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı. Kazada, 6 polis memuru yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden 63 A 0422 plakalı zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca, ardından da bir otomobil bayisinin tabelasına çarptı. Kazada, araçtaki 6 polis yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan zırhlı araç çekiciyle yol kenarından kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.