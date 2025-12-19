Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda paravan şirket kuran şüphelilerin, işe girmek için başvuran kişilerin kimlik bilgilerini teşvik projelerinde kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

