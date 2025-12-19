Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:54
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda paravan şirket kuran şüphelilerin, işe girmek için başvuran kişilerin kimlik bilgilerini teşvik projelerinde kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

