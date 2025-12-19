Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'nın "güçlü bilekleri" Türkiye şampiyonluğuna odaklandı

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Bilek Güreşi Takımı sporcuları, 2026 yılında düzenlenecek Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:17
        Şanlıurfa'nın "güçlü bilekleri" Türkiye şampiyonluğuna odaklandı
        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Bilek Güreşi Takımı sporcuları, 2026 yılında düzenlenecek Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

        Yaklaşık 7 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan bilek güreşi takımında başarılı olan bazı oyuncular farklı takımlara transfer oldu.

        Bir süre sonra oyuncusu kalmayan güreş takımı, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

        Yaklaşık 1 yıl önce 2 sporcunun katılımıyla faaliyetlerine yeniden başlayan takımda şu anda 9 sporcu çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Çok başarılı sporculara sahibiz"

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, kulüp olarak birçok branşta aktif spor yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Bilek güreşinde daha önceleri birçok başarılı sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Takımda şu an için 9 sporcumuz 2026'da yapılacak Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası için hazırlıklarına devam ediyor. Bu şampiyonadan, sporcularımızdan umutluyuz. Burada Türkiye şampiyonları çıkaracağımızı ve başarılı olacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Çok başarılı sporculara sahibiz. Hedefimiz sadece Türkiye şampiyonluğu değil. Burada alınacak derecelerle sporcularımız Avrupa ve dünya arenasında Şanlıurfa'mızı ve Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Kulüp olarak onlara inanıyoruz ve arkalarındayız."

        - "Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil edeceğim"

        Sporculardan Yaşar Yıldırım ise Şanlıurfa ve Gaziantep'te 4 yıl oynadığı ampute futbolunu bıraktıktan sonra yaklaşık 1 yıl önce bilek güreşi yapmaya başladığını anlattı.

        Haftanın 7 günü antrenman yaptığını ifade eden Yıldırım, "2026 yılında yapılacak Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil edeceğim, onun için uğraşıyoruz. Hedefim ilk etapta Türkiye şampiyonu olmak. Ondan sonra ülkemi ve memleketimi dünya ve olimpiyat şampiyonlarımda temsil etmek istiyorum, bunun için iddialıyım." dedi.

        - "İnşallah o şampiyonluğu Şanlıurfa'ya getireceğim"

        Mahmut Bali de daha önce atletizmde Türkiye ve Balkan şampiyonluğu kazandığını ancak yaşadığı bir sakatlık sonrası bu sporu bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

        Atletizmi bıraktıktan sonra kendisine uygun bir spor branşı arayışına girdiğini dile getiren Bali, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bilek güreşi takımına katılmaya karar verdim. Yaklaşık 1 yıldır bilek güreş ile uğraşıyorum. 7-12 Nisan 2025'te Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci oldum. Bu sene şampiyonluğu kimseye bırakmayacağım. İnşallah o şampiyonluğu Şanlıurfa'ya getireceğim. Sonrasında ise dünya ve Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

