        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:01
        Şanlıurfa'da av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da motosiklet üzerinde av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suruç ilçesinde motosiklet üzerinde ilerleyen iki kişiden birinin av tüfeği ile havaya ateş ettiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Yapılan incelemede motosiklet üzerindeki 2 kişinin kimliklerinin belirlendiğini ifade eden Şıldak, motosikleti kullanan F.E'nin gözaltına alındığını ifade etti.

        F.E. hakkında, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan dolayı adli işlem başlatıldığını belirten Şıldak, sürücü hakkında ayrıca ehliyetsiz ve plakasız araç kullanma, kask takmama dolayısıyla toplam 63 bin 326 Türk Lirası trafik parası cezası uygulandığını kaydetti.

        Olayın faili olan diğer kişinin arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktaran Şıldak, "Toplumumuzun düzenini bozan, kamu güvenliği ve esenliğini ihlal eden, yerleşim yerlerinde kendileri dışında herkesi yok sayan şehir eşkıyaları eninde sonunda yakalanmakta, yaptıkları bu ilkel davranışların karşılığını bulmaktadırlar. Polisimiz ve jandarmamız sosyal bünyemizi kemiren bu hastalıklı zihniyete sahip düzen bozucuların peşini hiçbir zaman bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

