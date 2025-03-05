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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu! | Son dakika haberleri

        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!

        Antalya'da, farklı zamanlarda kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 32 yaşındaki motokurye Ali Diken ile madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği 26 yaşındaki baldızı Zeynep Ece Aksay'ı döverek öldürüp gömen 34 yaşındaki Zeynel Boyacı, karar duruşmasına çıktı. Boyacı'ya ceza yağdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 07:25 Güncelleme: 05.03.2025 - 07:25
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        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
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        Antalya'da, motokurye olarak çalışan Ali Diken'den (32) haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak 2024'te bir televizyon programına katıldı.

        TV'DE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        DHA'daki habere göre programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı (34), Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı.

        MAKTULÜN CENAZESİ BULUNDU

        Öldürülen Ali Diken.
        Öldürülen Ali Diken.

        Antalya'ya getirilen Zeynel Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazideki aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cenazesine ulaşıldı.

        BOŞ ARAZİYE 2 CESET GÖMMÜŞ

        Boğularak katledilen Zeynep Ece Aksay.
        Boğularak katledilen Zeynep Ece Aksay.

        BALDIZINI BATTANİYEYE SARIP GÖMMÜŞ

        Aksay'ın ailesinin, 13 Ağustos 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

        MOTOKURYEYİ BOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

        Cinayet Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan Zeynel Boyacı, suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayetleri itiraf eden Boyacı, Ali Diken'i para meselesi ve küfrettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söyledi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Zeynel Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı, baldızını ise madde bağımlısı ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söyledi. Zeynel Boyacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        BALDIZINI ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Tutuklu sanık Zeynel Boyacı ile tutuksuz sanıklar İ.B. ve M.Ç.K.'nin Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Boyacı ile eşi İ.B., SEGBİS üzerinden duruşmaya katılırken, M.Ç.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Zeynel Boyacı, motokurye Ali Diken'i öldürdüğünü kabul ederken, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürmediğini tekrarladı.

        SANIĞA CEZA YAĞDI

        Mahkeme heyeti; Boyacı'yı, baldızını 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Ali Diken'i 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Zeynel Boyacı'ya, Ali Diken'e karşı 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası verildi. Diğer 2 sanık ise beraat etti.

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