Nevin Torun, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, zina gerekçesiyle eşi Cenk Torun'a boşanma davası açmıştı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini, birlikte kamera karşısına geçtiği dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını ileri sürmüştü.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasındaki yasak aşk iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Nişantaşı'nda görüntülenen dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik, iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu.

Züleyha Hamza ve Arya Çevik

"BU DURUMA ŞAHİT OLMAK ÇOK KÖTÜ"

Züleyha Hamza; "Kadın; kadının bazen yurdu, bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum... Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın, bir kadına bunu yapmamalı” diye konuştu.

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"HERKES BUNU BİLİYOR AMA KONUŞAMIYOR"

Sette herkesin bu duruma şahit olduğunu ifade eden Züleyha Hamza; "Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor. Kimi iş kaygısızdan, kimi 'Bana ne' diyor. Artık bu durumda kimsenin umurunda değil. Herkesin göz ardı ettiği bir durum var. 24 yıllık bir evlilik, bir çocuk..." ifadelerini kullandı.

Züleyha Hamza

"BİRLİKTE AYNI ODADA KALIYORLARDI"

Dizinin yönetmen asistanı Arya Çevik de ikilinin aynı odada kaldığını anlattı; "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum" dedi.

"ÇOK RAHAT TAKILIYORLARDI"

Cenk Torun'un evli olduğunu bilmediğini söyleyen Arya Çevik; "Evli olduğunu bilmiyordum. Nevin hanım geldi ve o zaman evli olduğunu öğrendim. Haberlerinin çıkmasına şaşırmadım. Çünkü bütün set zaten bunun bilincindeydi. Yemeklerini baş başa yiyorlardı. Çok rahat takılıyorlardı" ifadelerini kullandı.