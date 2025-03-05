İzmir'de olay, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİ AZMETTİRDİ DAMADI VURDU Öldürülen Süleyman Budak, 41 yaşındaydı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi A.B. (42) olduğunu belirledi.

ZANLILARIN HEPSİ TESPİT EDİLDİ F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

EŞİ İLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ Tüm şüpheliler, polisin operasyonu ile önceki gün yakalandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., A.B., D.K. S.H. tutuklandı. A.B.'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle olayı kızının nişanlısı olan A.G.'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI Çalışmalar sırasında cinayet büro dedektifleri, Budak'ın kızının nişanlısı A.G.'nin hareketlerinden şüphelendi. Görüntüdeki şüphelinin cinayeti işledikten kısa süre sonra ortadan kaybolduğu, en son Süleyman Budak'ın yaşadığı binaya komşu olan sitede oturan kızının nişanlısı A.G.'nin evinin yakınlarında görüldüğü tespit edildi.