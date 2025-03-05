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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü | Son dakika haberleri

        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!

        İzmir'de, işe gitmek için evden çıkan 41 yaşındaki Süleyman Budak, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Süleyman Budak'ı, kızının nişanlısı A.G.'nin vurduğu, Budak'ın eşi A.B.'nin de azmettirici olduğu ortaya çıktı. Zanlıların cenazeye katıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 07:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 07:46
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        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
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        İzmir'de olay, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        EŞİ AZMETTİRDİ DAMADI VURDU

        Öldürülen Süleyman Budak, 41 yaşındaydı.
        Öldürülen Süleyman Budak, 41 yaşındaydı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi A.B. (42) olduğunu belirledi.

        ZANLILARIN HEPSİ TESPİT EDİLDİ

        F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

        EŞİ İLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ

        Tüm şüpheliler, polisin operasyonu ile önceki gün yakalandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., A.B., D.K. S.H. tutuklandı. A.B.'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle olayı kızının nişanlısı olan A.G.'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi.

        CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

        Çalışmalar sırasında cinayet büro dedektifleri, Budak'ın kızının nişanlısı A.G.'nin hareketlerinden şüphelendi. Görüntüdeki şüphelinin cinayeti işledikten kısa süre sonra ortadan kaybolduğu, en son Süleyman Budak'ın yaşadığı binaya komşu olan sitede oturan kızının nişanlısı A.G.'nin evinin yakınlarında görüldüğü tespit edildi.

        ÖLDÜRÜP CENAZESİNE KATILMIŞ

        Polis ekipleri A.G.'nin, Çiğli ilçesinde bir süre imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadının evinde zaman zaman kaldığını tespit etti. Adreste yapılan aramada, cinayet işleyen şüphelinin üzerindeki kıyafetlerle suç aleti tabanca ele geçirildi.

        Bunun üzerine ekipler, A.G.'yi Süleyman Budak'ın cenazesinde gözaltına aldı. A.G.'nin sorgusunda olayı detaylarıyla anlattığı da bildirildi.

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        #İzmir
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