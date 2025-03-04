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        Şanlıurfa'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:22
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        Şanlıurfa'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sait Nursi Bulvarı'nda M.C.G. idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K'ye (71) çarptı.

        Kazada motosiklette bulunan R.K. (17), motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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