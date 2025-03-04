Şanlıurfa'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sait Nursi Bulvarı'nda M.C.G. idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K'ye (71) çarptı.
Kazada motosiklette bulunan R.K. (17), motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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