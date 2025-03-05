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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hamit Aras evine gidiyordu... Döverek öldürdüler | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!

        Antalya'da, evine giderken 4 gaspçı tarafından darp edilen 31 yaşındaki paramedik Hamit Aras, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Aras'ın ailesi ve arkadaşları gözyaşına boğuldu. Aras'ın yakınları, tabutuna sarılarak ağladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 08:39 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:15
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        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
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        Antalya'da olay, 1 Mart'ta saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Hamit Aras (31), bir arkadaşını ziyaret edip, evine dönerken etrafı 4 kişi tarafından sarıldı.

        GASPÇILAR DARP EDİP KAÇTI

        DHA'daki habere göre 4 şüpheli, istedikleri para ve değerli eşyalarını vermeyen Aras'ı darp edip kaçtı. Caddeden geçenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.

        KALBİ MASAJLA ÇALIŞTIRILDI

        Sağlık ekipleri, Hamit Aras'ın duran kalbini kalp masajıyla çalıştırıp, yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Hamit Aras, aynı gün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı.

        4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Gasp Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.S. (17), G.A. (17), Savaş İ. (20) ve M.E.K.'yi (17) gözaltına aldı. 4 şüpheliden yaşları küçük olan İ.S., G.A. ve M.E.K. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Savaş İ. ve M.E.K. tutuklandı, İ.S. ve G.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        HELALLİK ALINDI

        Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Hamit Aras, önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Aras'ın cenazesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne götürülerek arkadaşlarından helallik alındı. Burada Aras için dualar edildi, arkadaşları gözyaşına boğuldu. Aras'ın yakınları, tabutuna sarılarak ağladı.

        "HERKESE İYİLİĞİ DOKUNAN BİR İNSANDI"

        Törende konuşan mesai arkadaşı Ahu Sezgin, "Bugün burada büyük bir kaybın acısını paylaşmak için toplandık. Kardeşimizi, dostumuzu uğurluyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Hamit, iyiliği, fedakarlığıyla insanlığıyla hep aklımızda kalacak. Tanıdığı, tanımadığı herkese iyiliği dokunan bir insandı. Hepimiz için örnek bir insandı. Ne yazık ki korkunç bir olayla bizlerden, hayattan koparıldı. Bu saldırıyı unutmadık, unutmayacağız. Hukuk mücadelesinde en önde annesinin yanında olacağız" dedi.

        "AĞZINDAN KÖTÜ SÖZ ÇIKMAYAN BİRİYDİ"

        Mesai arkadaşı Deniz Özbay da, "Hamit çok yakın, sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Sadece iyilik dışında bir şey düşünmeyen, arkadaşlarına yardımcı olan bir insandı. Ağzından kötü söz çıkmayan biriydi. 2 ay önce babasını kaybetti ama buna rağmen hem insanları hem hayvanları seven bir insandı. Onu tatsız bir olay sonucu kaybetmek bizi çok üzdü. Umarım olayı gerçekleştirenler gereken cezayı alır. 3 gündür çok üzüntülüyüz. Kısa sürede çok kişiye iyiliği dokunmuştur" diye konuştu.

        Duaların ardından annesi ile yaşadığı öğrenilen Hamit Aras'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kaş ilçesine gönderildi.

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