Şanlıurfa'daki kazada ölü sayısı 5'e çıktı

ŞANLIURFA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı. Hastanede tedavi gören Adem Korkmaz (23) da yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Suruç-Birecik kara yolunun 17'nci kilometresinde Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suruç yönüne giden Zeynel Abidin Uçar (23) yönetimindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobiller şarampole savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücüler Uçar ve Yılmaz ile araçlardaki Rejber Demirkol (20) ve Ercan Yılmaz'ın (46) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Adem Korkmaz ise hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ölenler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu arada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Adem Korkmaz da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.