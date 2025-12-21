Şanlıurfa'da 571 hafız için icazet töreni düzenlendi

Tören, dua edilmesi ve hafızlara icazet belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile İl Müftüsü Ramazan Tolan ise programın anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Kentin "Peygamberler Şehri" olarak bilindiğini hatırlatan Şıldak, sabır ve kardeşliğin önemine değindi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın yaşantısıyla Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden anlamına geldiğini belirtti.

