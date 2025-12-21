Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 571 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Şanlıurfa'da hafızlığını tamamlayan 571 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:33 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 571 hafız için icazet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da hafızlığını tamamlayan 571 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

        11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın yaşantısıyla Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden anlamına geldiğini belirtti.

        Kentin "Peygamberler Şehri" olarak bilindiğini hatırlatan Şıldak, sabır ve kardeşliğin önemine değindi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da Türkiye genelinde açtıkları Kur'an Eğitim Merkezleri'nde verilen dini eğitimlere ilişkin bilgi verdi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile İl Müftüsü Ramazan Tolan ise programın anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

        Tören, dua edilmesi ve hafızlara icazet belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı:1 ölü
        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı:1 ölü
        Şanlıurfa'da pikap ile motosiklet çarpıştı:2 ağır yaralı
        Şanlıurfa'da pikap ile motosiklet çarpıştı:2 ağır yaralı
        Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
        Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
        Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı
        Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili 20 şüpheli hakkında...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilgili 20 şüpheli hakkında...
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı