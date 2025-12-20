Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İbrahim D. idaresindeki 27 PD 164 plakalı otomobil, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında, tali yola dönmek isteyen Sıtkı A. (36) yönetimindeki 41 ANE 958 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü İbrahim D. ile araçlardaki Mehmet D, Zübeyde A, İslim A. ve Kadriye A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.