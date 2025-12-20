Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:13 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:13
        Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kırsal Sınırgören Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

