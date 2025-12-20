Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kırsal Sınırgören Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
