Şanlıurfa'da aranan 1 şüpheli yakalandı

Şıldak, şehrin huzur ve güvenliği için emniyet birimlerinin denetimlerine kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Uygulama kapsamında 4 bin 928 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığını, 243 iş yerinin denetlendiğini ve 211 aracın sorgulandığını ifade eden Şıldak, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiğini, aranan 1 şüphelinin yakalandığını, 69 iş yeri hakkında idari işlem yapıldığını ve 10 araca trafik parası cezası uygulandığını kaydetti.

