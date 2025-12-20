Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da aranan 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 10:42 Güncelleme: 20.12.2025 - 10:42
        Şanlıurfa'da düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 572 İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla kent genelinde uygulama gerçekleştirildiğini belirtti.

        Uygulama kapsamında 4 bin 928 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığını, 243 iş yerinin denetlendiğini ve 211 aracın sorgulandığını ifade eden Şıldak, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiğini, aranan 1 şüphelinin yakalandığını, 69 iş yeri hakkında idari işlem yapıldığını ve 10 araca trafik parası cezası uygulandığını kaydetti.

        Şıldak, şehrin huzur ve güvenliği için emniyet birimlerinin denetimlerine kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

