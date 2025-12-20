Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Ele geçirilen telefonlarda yapılan incelemede 3 mağduru yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadesi yer aldı.

Akçakale Kaymakamlığının açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.A, İ.Ç. ve M.H'nin telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

